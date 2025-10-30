Баку готовится к возможным снегопадам

Как сообщалось, в Исполнительной власти города Баку прошло совещание с участием руководителей хозяйствующих субъектов столицы.

Day.Az сообщает, что главам районных исполнительных властей были даны соответствующие поручения по подготовке к Новому году.

На совещании также был принят комплексный план мер на случай возможного снегопада.

