В Грузии обыскали дом бывшего министра

- задержан один из его подчинённых

Бывший заместитель министра инфраструктуры Грузии Коба Кабуния задержан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявили в Следственной службе Министерства финансов Грузии.

Кабуния обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями.

По имеющейся информации, обыск также проведён в доме бывшего министра инфраструктуры Ираклия Карсела́дзе.

Отмечается, что на днях по тому же обвинению был задержан исполнительный директор Фонда развития муниципалитетов Грузии Давид Табидзе. Кабуния являлся куратором этого фонда.

Напомним, Карселадзе занимал пост министра регионального развития и инфраструктуры с февраля 2021 года. После разделения возглавляемого им министерства на два самостоятельных ведомства он был назначен министром инфраструктуры, но 24 апреля этого года покинул должность.