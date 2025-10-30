https://news.day.az/unusual/1791925.html Китай отправит пакистанца в космос Два пакистанских космонавта пройдут обучение в Китае. Об этом сообщает агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По данным Управления программы пилотируемых космических полетов КНР, из прошедших обучение граждан Пакистана один в качестве специалиста по полезной нагрузке примет участие в краткосрочной космической миссии.
Два пакистанских космонавта пройдут обучение в Китае. Об этом сообщает агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным Управления программы пилотируемых космических полетов КНР, из прошедших обучение граждан Пакистана один в качестве специалиста по полезной нагрузке примет участие в краткосрочной космической миссии.
В апреле замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян заявил, что Китай в три этапа отберет пакистанских астронавтов для полета на околоземную станцию Tiangong.
