Жителей Камчатки предупредили о землетрясениях разрушительной силы

На Камчатке могут произойти мощные землетрясения магнитудой до 10.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом предупредили специалисты Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН)

По данным исследователей, наибольшая опасность грозит Петропавловску-Камчатскому, Елизово и Вилючинску. Директор института Алексей Озеров отметил, что при таких подземных толчках дополнительную угрозу представляет "разжижение грунтов", которое может привести к потере устойчивости зданий и других объектов инфраструктуры.

Ученый полагает, что снизить риски поможет переход к малоэтажному строительству (здания не должны быть выше двух-трех этажей) и проведение современных вибрационных тестов для оценки сейсмоустойчивости новых домов.

Озеров подчеркнул, что на Камчатке многие города застраиваются высотками с узкими проездами и минимальным количеством свободных зон. По мнению специалиста, такая планировка усложняет эвакуацию и не помогает уменьшить последствия возможных землетрясений.

На Камчатке за минувшие сутки зафиксировали 10 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0. По данным краевого МЧС, подземные толчки в населенных пунктах не ощущались. Как пояснил член-корреспондент РАН, географ Аркадий Тишков, сейсмические события у берегов полуострова Камчатка связаны с афтершоками после предыдущего большого толчка, со сдвигом материковой части, изменением глубин и последовавшими цунами на Курилах и у Сахалина.