https://news.day.az/society/1791978.html Вниманию водителей: эта парковка приостанавливает работу В Баку временно прекращает работу подземная парковка на площади Азадлыг. Как передает Day.Az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA), ограничение связано с проведением Парада Победы, который состоится 8 ноября.
Вниманию водителей: эта парковка приостанавливает работу
В Баку временно прекращает работу подземная парковка на площади Азадлыг.
Как передает Day.Az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA), ограничение связано с проведением Парада Победы, который состоится 8 ноября.
Парковка будет закрыта с 3 по 9 ноября - в период подготовки к торжественному мероприятию и в сам день праздника. После завершения праздничных мероприятий её работа возобновится в обычном режиме.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре