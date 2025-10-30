В Баку временно прекращает работу подземная парковка на площади Азадлыг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA), ограничение связано с проведением Парада Победы, который состоится 8 ноября.

Парковка будет закрыта с 3 по 9 ноября - в период подготовки к торжественному мероприятию и в сам день праздника. После завершения праздничных мероприятий её работа возобновится в обычном режиме.