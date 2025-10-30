https://news.day.az/sport/1792026.html Азербайджанские спортсмены завоевали еще две золотые медали на международном турнире - ФОТО Азербайджанские паралимпийцы завоевали еще две золотые медали на международном турнире по бочче среди тюркских государств, проходившем в казахстанском Актау.
Азербайджанские паралимпийцы завоевали еще две золотые медали на международном турнире по бочче среди тюркских государств, проходившем в казахстанском Актау.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, тандем Заура Вейсалова и Гюнель Рзазаде, занял первое место в категории BC4, а трио Наримана Пиргулиева, Орхана Керимова и Соны Агаевой - в смешанных категориях BC1 и BC2, победив своих соперников из Казахстана и Узбекистана.
Отметим, что ранее Нариман Пиргулиев (BC1), Орхан Керимов (BC2), Заур Вейсалов (BC4), Сона Агаева (BC2) и Гюнель Рзазаде (BC4) завоевали золотые награды, а Бахруз Мирзоев (BC4) - "серебро".
