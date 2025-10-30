Автор: Фарид Зохрабов, Trend

В этот день, ровно восемь лет назад, благодаря инициативе и политической воле Президента Ильхама Алиева, был сдан в эксплуатацию один из важнейших транспортных проектов региона - железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Этот проект стал историческим событием, изменившим транспортную карту не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа и Центральной Азии.

Идея железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс сформировалась в начале XXI века по инициативе Азербайджана. В эпоху, когда мировые торговые потоки были направлены из Азии в Европу, вклад Азербайджана в идею транспортного коридора Восток-Запад нашёл конкретное воплощение в этом проекте. Был создан кратчайший и самый надёжный сухопутный путь из Китая в Европу. Более 500 километров железной дороги общей протяженностью около 850 километров проходят по территории Азербайджана. Эксплуатация БТК, самого короткого и надежного маршрута, соединяющего Европу с Азией, привела к росту логистических возможностей Азербайджана в международном транспортном коридоре Восток-Запад. Государственный нефтяной фонд выделил на эти цели в общей сложности 745,9 миллиона долларов США.

В 2023-2024 годах ОАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) провело модернизацию грузинского участка железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, являющейся важным сегментом Среднего коридора. Это был значимый шаг на пути к повышению транзитного потенциала нашей страны и конкурентоспособности Среднего коридора в целом. В прошлом году были завершены работы по модернизации грузинского участка БТК, а годовой объем грузоперевалки был увеличен с 1 миллиона тонн до 5 миллионов тонн.

С началом эксплуатации БТК Азербайджан превратился в транспортно-логистический центр. Наряду с Бакинским международным морским торговым портом, Свободной экономической зоной Алят и другими логистическими проектами эта железная дорога стала одним из важнейших звеньев Нового Шелкового пути. Благодаря этому проекту Азербайджан стал не только транзитной страной, но и активным участником международной торговой системы. Проект также модернизируется в соответствии с концепцией "зеленой логистики", внедряются решения в области цифрового управления и экологичного транспорта.

Данный проект также создал новое сообщение между Турцией и странами Центральной Азии, открыл альтернативный морским перевозкам сухопутный маршрут для Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и других государств. Это укрепило экономическую интеграцию в регионе. Проект БТК является наглядным примером независимой модели развития Азербайджана, регионального лидерства и стратегического мышления. За последние восемь лет этот проект изменил экономический облик региона, создав новые мосты сотрудничества между странами и еще больше укрепив позиции Азербайджана на международной арене.

По железной дороге Баку-Тбилиси-Карс ежегодно перевозится около 6-8 миллионов тонн грузов. В ближайшие годы планируется перевезти 3 миллиона пассажиров и 17 миллионов тонн грузов.

Восстанавливаемая на освобожденных территориях Азербайджана инфраструктура открывает новые возможности для будущего расширения БТК в направлении Карабаха и Нахчывана.