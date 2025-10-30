https://news.day.az/world/1792027.html В Казахстане состоятся учения по борьбе с терроризмом 31 октября в городах Семей и Актобе (Казахстан) пройдут антитеррористические учения. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Антитеррористический центр Казахстана, в ходе учений будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки - в частном секторе и на объектах, уязвимых в террористическом отношении.
В этих целях предусмотрены определенные меры, в том числе ограничения движения автомобильного транспорта.
