В Казахстане состоятся учения по борьбе с терроризмом

31 октября в городах Семей и Актобе (Казахстан) пройдут антитеррористические учения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Антитеррористический центр Казахстана, в ходе учений будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки - в частном секторе и на объектах, уязвимых в террористическом отношении.

В этих целях предусмотрены определенные меры, в том числе ограничения движения автомобильного транспорта.