Биологи нашли в грибах механизм, связанный с обработкой данных

Ученые из Университета штата Огайо в США представили революционную концепцию - компьютеры, созданные из грибов. В экспериментах обычные грибы шиитаке выступали как органические микрочипы памяти, способные хранить и обрабатывать информацию, подобно нейронам человеческого мозга.

Тончайшая сеть грибных нитей - мицелий - реагировала на электрические импульсы, изменяя сопротивление и "запоминая" сигналы. Со временем грибы демонстрировали способность к самообучению и устойчивость к повторяющимся стимулам - качества, к которым стремятся инженеры в системах искусственного интеллекта.

Каждый "грибной чип" мог переключать электрические состояния тысячи раз в секунду. При этом его производство не требует редкоземельных металлов или энергоемких процессов - достаточно субстрата, влаги и света. Использованные устройства можно высушить и оживить водой.

Ученые также отмечают высокую выносливость грибов. Благодаря веществу лентинану они выдерживают радиацию, экстремальные температуры и ультрафиолет, что делает их перспективными кандидатами для космической электроники.

"Эти устройства можно не собирать - их можно вырастить", - подчеркивает автор исследования Джон ЛаРокко.

Работа опубликована в журнале PLOS One и уже считается манифестом нового направления устойчивых биотехнологий, где технологии развиваются вместе с природой, а не против нее, создавая основу для самообучающихся, биоразлагаемых и энергоэффективных компьютеров.