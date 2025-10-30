В конгрессе США выступили против ядерных испытаний на территории страны

Конгрессвумен-демократ от штата Невада Дина Тайтус намерена представить законодательство, блокирующее директиву американского президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Абсолютно нет. Я внесу законопроект, чтобы положить этому конец", - прокомментировала Тайтус публикацию Reuters о планах Трампа.

До этого президент США в Truth Social поручил министерству войны приступить к проведению ядерных испытаний, заявив, что они будут проходить "на равной основе" с другими государствами.