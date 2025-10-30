Азербайджан и ВБ обсудили приоритеты Стратегии социально-экономического развития на 2027–2030 гг.

Азербайджан обсудил с делегацией Всемирного банка приоритетные направления, предлагаемые для включения в проект "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы".

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своём аккаунте X.

"Встреча предоставила возможность обменяться мнениями относительно приоритетов, предлагаемых для включения в проект "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы". Особое внимание было уделено улучшению бизнес-среды, продвижению устойчивого и инклюзивного экономического роста, а также укреплению занятости.

Кроме того, были обсуждены результаты аналитических исследований международного опыта в области развития предпринимательства и рассмотрены пути адаптации основанных на исследованиях подходов, направленных на стимулирование развития частного сектора в Азербайджане", - говорится в публикации.