ФБР приостановило расследования из-за шатдауна

Приостановка финансирования правительства США (шатдаун) сказалась на работе Федерального бюро расследований (ФБР).

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что расследования ФБР "приостановлены или замедлены" из-за второго по продолжительности в истории шатдауна. По словам источников, средства ФБР, используемые для оперативных поездок, заморожены.

"Без средств на оплату информаторов Бюро теряет свой важнейший источник оперативной информации", - говорится в публикации.