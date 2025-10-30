Цена на медь достигла рекордной величины

Цена на медь на Лондонской бирже металлов (LME) достигла исторического максимума. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стоимость трехмесячных фьючерсов во время торгов составила $11,146 за тонну. Тем самым был побит установленный в 2024 году рекорд.

Агентство отмечает, что в течение года цена на медь увеличилась на 26%. Рост котировок вызван сокращением добычи металла в рудниках Чили, Индонезии и стран Африки.