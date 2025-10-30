В Балакене состоялся V Фестиваль хурмы

Балакенский район принял очередной Фестиваль хурмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в целях более широкого продвижения хурмоводства - одной из традиционных отраслей сельского хозяйства Балакенского района - 29 октября был проведен V Фестиваль хурмы.

Фестиваль состоялся при организационной поддержке Исполнительной власти Балакенского района, при содействии Министерств сельского хозяйства и культуры, Аграрного инновационного центра и ООО Balxurma. В мероприятии принимали участие представители министерств и государственных структур, производители и экспортеры хурмы, а также жители района.

На торжественном открытии фестиваля, состоявшемся в парке культуры и отдыха, носящем имя общенационального лидера Гейдара Алиева, гостей встретили с шербетом, хлебом и хончой из фруктов. После этого на территории парка были высажены деревья хурмы.

Участники фестиваля осмотрели в празднично украшенном парке кулинарные изделия и композиции, приготовленные из хурмы, а также выставки сельскохозяйственной продукции. Большой интерес гостей вызвали представленные сорта хурмы, яблок, груш, орехов, фундука и других фруктов, а также разнообразная продукция, выпускаемая ООО Azəryem Sənaye и консервным заводом. Гости также ознакомились с ярмаркой-продажей сельскохозяйственной продукции и отведали блюда балакенской кухни. Выступления фольклорных коллективов придали фестивалю особую праздничную атмосферу.

На официальной церемонии открытия глава исполнительной власти района Ислам Рзаев поздравил участников фестиваля с этим знаменательным праздником. Он отметил, что проведение Фестиваля хурмы имеет особое значение для Балакенского района. Фестиваль стимулирует развитие сельского хозяйства, в том числе садоводства, а также способствует продвижению местной продукции на внешние рынки. Кроме того, проведение Фестиваля хурмы играет важную роль в популяризации национальных традиций и гостеприимства района, развитии туристического потенциала и продвижении продукции, изготавливаемой из хурмы.

Отмечалось, что по объемам производства хурмы Балакенский район занимает одно из ведущих мест в республике. В настоящее время в районе насчитывается 838 гектаров хурмовых садов. Было подчеркнуто, что в последние годы за счет частных инвестиций при консервных заводах Balxurma и Balacans, занимающихся переработкой фруктов, в том числе производством сушеной хурмы, созданы предприятия Balakan Foods. Сырьем для переработки на этих предприятиях служат фрукты, собранные с частных хурмовых садов жителей Балакена и соседних районов. Полностью гигиеничные и экологически чистые продукты из хурмы экспортируются как на внутренний, так и на внешний рынки.

Выступившие на мероприятии директор Аграрного инновационного центра Министерства сельского хозяйства Анар Джафаров и председатель правления Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Гадир Юсифов отметили, что садоводство играет важную роль в расширении экспортных возможностей Азербайджана. Подчеркивалось, что среди экспортируемой на зарубежные рынки продукции хурма занимает особое место.

V Фестиваль хурмы завершился концертной программой с участием известных деятелей искусства и местных исполнителей.