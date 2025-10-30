Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три серебряные медали на чемпионате Европы

Член национальной сборной Азербайджана по тяжелой атлетике Техран Мамедов завоевал три серебряные медали на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет в албанском городе Дуррес.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана, спортсмен, выступающий в весовой категории 65 кг, сумел поднять в рывке 133 кг, в толчке - 155 кг, а в сумме двух упражнений - 288 кг.

Таким образом, Техран Мамедов завоевал две серебряные награды за успешное выполнение рывка и толчка, а также поднялся на вторую ступень пьедестала почета в сумме двоеборья.