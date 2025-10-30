https://news.day.az/world/1791872.html Третьего подозреваемого в ограблении Лувра задержали В Париже арестован третий подозреваемый по делу об ограблении Лувра. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV. Мужчину задержали в одном из районов французской столицы. По информации источников телеканала, подозреваемый был доставлен на допрос и помещен под стражу.
Третьего подозреваемого в ограблении Лувра задержали
В Париже арестован третий подозреваемый по делу об ограблении Лувра.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV. Мужчину задержали в одном из районов французской столицы.
По информации источников телеканала, подозреваемый был доставлен на допрос и помещен под стражу. Ранее двое его предполагаемых сообщников были обвинены и заключены под стражу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре