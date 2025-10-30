Третьего подозреваемого в ограблении Лувра задержали

В Париже арестован третий подозреваемый по делу об ограблении Лувра.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BFMTV. Мужчину задержали в одном из районов французской столицы.

По информации источников телеканала, подозреваемый был доставлен на допрос и помещен под стражу. Ранее двое его предполагаемых сообщников были обвинены и заключены под стражу.