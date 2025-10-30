Трамп заявил, что Южная Корея построит атомную субмарину в США

Южная Корея воспользуется услугами американской судоверфи в штате Филадельфия и закажет строительство атомной подводной лодки, заявил президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Южная Корея построит атомную подлодку на верфях Филадельфии, прямо здесь, в старых добрых Соединенных Штатах", - написал президент на своей странице в социальной сети Truth Social. Он ожидает восстановления судостроительной активности в стране в ближайшем будущем.

Ранее Трамп заявил, что военный союз Вашингтона и Сеула стал "сильнее, чем когда-либо" и сообщил, что одобрил строительство атомной подводной лодки "вместо старомодных" дизельных субмарин.