https://news.day.az/world/1791831.html Трамп заявил, что Южная Корея построит атомную субмарину в США Южная Корея воспользуется услугами американской судоверфи в штате Филадельфия и закажет строительство атомной подводной лодки, заявил президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Трамп заявил, что Южная Корея построит атомную субмарину в США
Южная Корея воспользуется услугами американской судоверфи в штате Филадельфия и закажет строительство атомной подводной лодки, заявил президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Южная Корея построит атомную подлодку на верфях Филадельфии, прямо здесь, в старых добрых Соединенных Штатах", - написал президент на своей странице в социальной сети Truth Social. Он ожидает восстановления судостроительной активности в стране в ближайшем будущем.
Ранее Трамп заявил, что военный союз Вашингтона и Сеула стал "сильнее, чем когда-либо" и сообщил, что одобрил строительство атомной подводной лодки "вместо старомодных" дизельных субмарин.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре