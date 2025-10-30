https://news.day.az/world/1791967.html Последствия урагана "Мелисса" на Ямайке и Кубе - ВИДЕО Новые кадры показывают разрушения после урагана "Мелисса" на Ямайке и Кубе. Как передает Day.Az, ураган достиг побережья с одной из самых высоких скоростей ветра, когда-либо зафиксированных - около 298 км/ч, а порывы были около 322 км/ч.
