Последствия урагана "Мелисса" на Ямайке и Кубе

Новые кадры показывают разрушения после урагана "Мелисса" на Ямайке и Кубе.

Как передает Day.Az, ураган достиг побережья с одной из самых высоких скоростей ветра, когда-либо зафиксированных - около 298 км/ч, а порывы были около 322 км/ч.