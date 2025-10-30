https://news.day.az/world/1792005.html В Танзании протестующие прорвались в аэропорт - ВИДЕО Протестующие в Танзании прорвались в основной международный аэропорт страны. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сотрудники аэропорта приостановили часть операций, а власти усилили меры безопасности, чтобы не допустить эскалации конфликта.
В Танзании протестующие прорвались в аэропорт - ВИДЕО
Протестующие в Танзании прорвались в основной международный аэропорт страны.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сотрудники аэропорта приостановили часть операций, а власти усилили меры безопасности, чтобы не допустить эскалации конфликта.
