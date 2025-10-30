В Танзании протестующие прорвались в аэропорт

Протестующие в Танзании прорвались в основной международный аэропорт страны.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сотрудники аэропорта приостановили часть операций, а власти усилили меры безопасности, чтобы не допустить эскалации конфликта.