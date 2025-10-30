Азербайджан - главный партнер Казахстана в торговле и экономике

Азербайджан является нашим главным партнером, и торгово-экономическое сотрудничество между странами из года в год демонстрирует устойчивую положительную динамику.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель министра торговли Казахстана Айджан Биджанова в ходе своего выступления на Евразийском форуме по франчайзингу в Баку.

По ее словам, за первые восемь месяцев текущего года взаимный товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном составил около 350 миллионов долларов США. "Главы государств поставили амбициозную цель - довести взаимный товарооборот до 1 миллиарда долларов. Уверена, что эти цели достижимы. Существует большой потенциал для развития под единым брендом тюркоязычных стран в рамках франчайзингового партнерства", - отметила она.

Заместитель министра напомнила, что в июне прошлого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул инициативу создания пантюркистской патентной организации, поддержанную братскими странами. В настоящее время ведется организационная работа по согласованию концепций соответствующих документов.

"После завершения работы организации символично было бы разработать и зарегистрировать пантюркистский единый бренд в качестве первого стратегического проекта. Это станет мощным стимулом для продвижения экономического и культурного потенциала тюркоязычных стран на международном уровне и откроет доступ к рынкам Китая, Европы, Индии и Африки. Но это только первый шаг", - подчеркнула она.

Айджан Биджанова также отметила важность устойчивых торгово-логистических связей. "В этой связи Транскаспийский международный маршрут обладает большим потенциалом и сегодня стал главной артерией евразийской торговли. За последние пять лет товарооборот по этому маршруту увеличился примерно в шесть раз. В прошлом году он составил 4,5 миллиона долларов США, а в этом году планируется дальнейший рост, и к концу года ожидается достижение 5 миллионов долларов США", - сообщила она.

Кроме того, Казахстан уделяет особое внимание развитию цифрового сотрудничества и инноваций. "Развитие IT-технологий, искусственного интеллекта и цифровых платформ сегодня является одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности. В ходе рабочей поездки я ознакомилась с очень интересными цифровыми продуктами, которые планируем внедрить в наше национальное законодательство. Сочетание цифровых решений и моделей франчайзинга открывает большие перспективы, делая торговлю более доступной, прозрачной и быстрой", - добавила заместитель министра.