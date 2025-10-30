Microsoft обновила дизайн меню «Пуск» в Windows 11

Microsoft начала распространение обновления Windows 11 с обновленным меню "Пуск" с расширенными возможностями персонализации. Новый интерфейс доступен пока ограниченному числу пользователей и будет включаться поэтапно, сообщает Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обновление KB5067036 выводит список "Все приложения" на основную страницу меню "Пуск" и предлагает два дополнительных варианта отображения - в виде сетки и по категориям. Последний режим активируется по умолчанию: операционная система автоматически группирует установленные приложения по тематическим папкам.

Microsoft также адаптировала меню "Пуск" для устройств с крупными экранами, улучшив отображение контента. Дополнительно обновлена панель "Связь с телефоном" - теперь она отображает недавние действия пользователя, уведомления и вызовы.

Обновление распространяется среди пользователей Windows 11 сборок 24H2 и 25H2. В Microsoft предупреждают, что изменения появятся не сразу у всех пользователей, поскольку внедрение новой версии "Пуска" происходит поэтапно.