В ЦБА состоялось заседание Рабочей подгруппы по макроэкономической устойчивости

30 октября в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялось четвертое заседание Рабочей подгруппы по макроэкономической устойчивости, созданной для подготовки "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы".

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на ЦБА.

Выступая на заседании, председатель Центрального банка, руководитель Рабочей подгруппы Талех Кязымов положительно оценил проделанную работу по подготовке окончательной версии Плана действий по макроэкономической устойчивости. Он особо подчеркнул эффективное сотрудничество, взаимную координацию и ответственный подход членов Рабочей подгруппы к комплексной и заблаговременной подготовке Плана мероприятий в сроки, установленные Распоряжением Кабинета министров № 356с от 18 июня 2025 года.

Т.Кязымов отметил важность предлагаемых мер, учитывающих международный опыт и местные особенности, с точки зрения укрепления макроэкономической стабильности в стране, дальнейшего повышения финансовой устойчивости, а также расширения роли финансового сектора в экономическом росте. Он сообщил, что, руководствуясь пунктом 6.5 Распоряжения № 356с, проект Плана мероприятий Подгруппы по макроэкономической стабильности, а также предложения по финансовым потребностям (финансовым потребностям) для реализации мероприятий будут представлены руководителю Рабочей группы - заместителю председателя Комиссии до 1 ноября.

Представители государственных органов, участвовавшие в заседании, также высоко оценили деятельность Подгруппы, подчеркнув эффективность проделанной работы и полезность состоявшихся обсуждений и обмена мнениями. Они отметили, что принятый План мероприятий внесет значительный вклад в обеспечение долгосрочной экономической стабильности и институционального развития страны. Следует отметить, что Рабочая подгруппа по "Макроэкономической устойчивости" была создана в соответствии с Распоряжением Кабинета Министров № 356с от 18 июня 2025 года в целях обеспечения реализации "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы" и документа о подготовке "II Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории", утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики № 611 от 30 мая 2025 года.