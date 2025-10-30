ЦБА обсудил с участниками рынка капитала пути развития сектора и укрепления инфраструктуры

Заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Али Ахмедов встретился с руководителями Ассоциации рынков капитала Азербайджана, Бакинской фондовой биржи, Национального депозитарного центра и инвестиционных компаний.

Об этом Day.Az сообщили в ЦБА.

В ходе встречи были обсуждены тенденции, наблюдаемые на рынках капитала в третьем квартале 2025 года, основные факторы, влияющие на развитие сектора, и вопросы укрепления рыночной инфраструктуры.

На встрече состоялся обмен мнениями о стратегических целях развития рынков капитала, предстоящей работе по повышению финансовой устойчивости инвестиционных компаний и углублению финансового посредничества.