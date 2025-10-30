МВФ об ускорении региональной интеграции в Центральной Азии и на Южном Кавказе

Региональная интеграция в Центральной Азии и на Южном Кавказе должна быть ускорена для привлечения инвесторов, заявил директор департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Джихад Азур во время онлайн-брифинга, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"За последние несколько лет регион демонстрировал устойчивые показатели, несмотря на многочисленные вызовы и последовательные потрясения, с которыми ему пришлось столкнуться, начиная с пандемии COVID-19 в 2020-2021 годах. Затем последовала война между Россией и Украиной - серьёзное геополитическое событие, сопровождавшееся волатильностью на нефтяных рынках, особенно для стран-экспортёров нефти в Кавказском и Центральноазиатском регионах", - отметил он.

По словам Азура, в последние годы во всём мире наблюдались хорошие результаты экономического роста по ряду причин.

"Одним из факторов стали рост объёмов трансфертов, денежных переводов, потоков капитала, а также миграция рабочей силы из стран Центральной Азии и Кавказа. Кроме того, способность региона выдерживать эти многочисленные шоки и при этом усиливать региональное сотрудничество стала ещё одним элементом, способствовавшим дополнительному росту.

Показатели оказались лучше ожидаемых, особенно в последнее время, несмотря на рост инфляции. Однако инфляционные риски требуют от стран принятия необходимых мер для их сдерживания", - подчеркнул он.

Азур добавил, что наблюдавшаяся в последние годы устойчивость должна быть укреплена на фоне возросшей глобальной неопределённости.

"Лучший способ решения возникающих проблем - это укрепление макроэкономических основ: контроль инфляции, устранение последствий, которые могут возникнуть из-за торговых напряжённостей. Отложенный эффект торговых мер может со временем негативно сказаться на странах. Поэтому поддержание надлежащей фискальной политики, направленной на обеспечение финансовой устойчивости, является важным элементом сохранения макроэкономической стабильности", - сказал он.

Говоря о региональном инвестиционном потенциале, Азур отметил, что мировой экономике в последние годы пришлось столкнуться с рядом шоков, изменивших структуру глобальной торговли и интеграции.

"Это привело к росту торговых напряжённостей, фрагментации, но одновременно позволило странам, которые ранее находились в стороне от основных глобальных торговых маршрутов, начать играть роль связующих звеньев. Как этого достичь? Необходимо действовать на трёх уровнях.

Первый - инфраструктурный: продолжать инвестировать в развитие инфраструктуры для укрепления связности. Это дороги, железные дороги, автомагистрали, порты, энергетические сети - всё, что может улучшить транспортные и энергетические связи между странами региона", - пояснил представитель МВФ.

"Второй уровень - гармонизация правил и нормативов, что позволит странам региона повысить производительность, сократить время и издержки на перевозку товаров.

И, наконец, третий уровень - улучшение делового климата. Создание более благоприятной бизнес-среды предоставит частному сектору больше возможностей для расширения на фоне растущих экономик региона.

Последний элемент - ускорение региональной интеграции за счёт создания единого общего рынка, который сможет привлечь иностранных инвесторов и открыть новые возможности для региона", - заключил Джихад Азур.