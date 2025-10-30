Двое мужчин похитили и избили известного блогера

Популярный южнокорейский YouTube-блогер, известный под ником Sutak, попал в больницу после похищения и избиения.

Как передает Day.Az, об этом пишет SBS.

"Sutak сейчас находится в больнице и ожидает операция. Он сосредоточен на своем лечении и восстановлении", - сообщило агентство Sandbox Network, представляющее блогера. Уточняется, что инфлюенсер получил серьезные травмы лица, но его жизни ничего не угрожает.

На блогера напали 26 октября. По версии следствия, двое мужчин похитили его во время встречи на парковке, увезли и сильно избили тупым предметом. Отмечается, что Sutak заблаговременно сообщил о предстоящей встрече в полицию, поскольку чувствовал угрозу, и благодаря этому злоумышленников удалось найти.