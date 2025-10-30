В Эстонии подтвердили прибытие в страну танков Abrams

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что прибывшие в страну американские военные привезли с собой танки Abrams.

Как передает Day.Az, его слова приводит ERR.

"Недавно американцы доставили сюда (в Эстонию - ред.) танки Abrams", - сказал он.

Незадолго до этого ERR сообщала, что в страну прибыло танковое подразделение США. 