https://news.day.az/world/1791954.html
В Эстонии подтвердили прибытие в страну танков Abrams
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что прибывшие в страну американские военные привезли с собой танки Abrams.
Как передает Day.Az, его слова приводит ERR.
"Недавно американцы доставили сюда (в Эстонию - ред.) танки Abrams", - сказал он.
Незадолго до этого ERR сообщала, что в страну прибыло танковое подразделение США.
