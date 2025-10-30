Азербайджан и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере

Азербайджан и Великобритания подписали План двустороннего сотрудничества в сфере обороны на 2026-2027 годы.

Как передает Day.Az, на странице посольства Великобритании в Азербайджане в соцсети X опубликованы фотографии и информация с церемонии подписания.

"Мы гордимся нашим тесным сотрудничеством в области обороны и его ролью в рамках стратегического партнёрства. Вчера между министерствами обороны Великобритании и Азербайджана был подписан План двустороннего сотрудничества в сфере обороны на 2026/27 годы. С нетерпением ждём продолжения совместной работы по реализации общих приоритетов", - говорится в публикации.

Отметим, после полного снятия эмбарго Великобритании на поставки оружия в Азербайджан между странами открылись широкие возможности для сотрудничества в оборонной сфере.