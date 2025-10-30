Архитектура Астаны - это визуальный манифест современного развития Казахстана. Монументальные конструкции, футуристичные формы и символическое наполнение, широкие проспекты, осевые композиции, ощущение порядка и пространства делают город уникальным в мировом контексте. В то же время столичная среда продолжает развиваться, и баланс между эффектностью и комфортом остаётся важным приоритетом уникальности футуристичного города.

Как передает Day.Az, эти красоты удалось посмотреть корреспонденту Trend во время экскурсии, которая была организована казахским писателем Мади Раимовым и представителем азербайджанской диаспоры Ахмедом Шекинским.

Архитектурный стиль Астаны отражен в футуризме и неофутуризме, поэтому столица воспринимается как город будущего. Главной достопримечательностью является центральная площадь Байтерек, где расположена одноименная башня высотой около 105 м. Башня построена на основе древней казахской легенды и символизирует мифологическое древо жизни: в подземный мир уходят корни древа, ствол, который олицетворяет земной мир, раскидистая крона - мир небесный. На вершине древа расположилось гнездо волшебной птицы Самрук (Симург), похожей на гигантского орла, способного одним крылом заслонить всё небо. Гнездо с золотым яйцом символизирует постоянно зарождающуюся жизнь. Наверху внутри находится смотровая площадка. Архитектура строения - не просто функциональное решение, а отражает новый этап в истории Казахстана: переезд столицы, национальное возрождение, символ прошлого, настоящего и будущего.

Рядом находится Абу-Даби Плаза - комплекс из пяти зданий общей площадью 500 000 м². Причем, главная башня - 75 этажей, около 320 м - высочайшее здание не только в Казахстане, но и в Центральной Азии.

Особая гордость - Центральная мечеть Астаны - одна из крупнейших мечетей Центральной Азии. Во всех деталях - сочетание исламской традиции с современными инженерными решениями. Общая площадь помещений составляет 68 062 м². Купол диаметром 62 м, высота минаретов около 130 м. Каждый минарет состоит из 5 частей, символизирующих пять столпов ислама: шахада, намаз, пост в месяц Рамазан, закят и хадж. На стене со стороны киблы отражены 99 имён Аллаха, подсвеченные золотым светом. Длина мозаичной стены - 100 метров, высота - 22,4 метра. Мозаика состоит из 25 миллионов стёкол разных цветов. Общая вместимость мечети составляет 235 тысяч человек, из них в залах одновременно могут молиться 35 тысяч, а 200 тысяч человек - на открытом воздухе, во дворе мечети и в районе подиума и сцены.

Сфера Нур Алем - это впечатляющее куполообразное здание, построенное для выставки EXPO 2017. Высота: около 100 м, диаметр - 80 м. После выставки объект преобразован и используется как музей-павильон, носит название "Музей энергии будущего" и является символом архитектуры и инноваций города. Это первое в Казахстане технологическое пространство, посвящённое возобновляемым источникам энергии. Основная идея: показать переход от традиционных (нефть, уголь) к новым энерготехнологиям - солнечная энергия, ветровая, кинетическая, водная и др. На сегодня в здании ведутся работы по реконструкции и переоборудованию в Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI.

Пирамида высотой более 60 м - Дворец мира и согласия, который выполняет роль конференц-центра для встречи мировых и традиционных религий, символизируя религиозную терпимость и межкультурное взаимопонимание.

Хан Шатыр - гигантская прозрачная структура высотой около 150 м со шпилем и площадью 127 000 кв.м. Форма напоминает огромную палатку-шатёр. Под крышей ETFE-мембраны, сконструированной из сети стальных вант, находится развлекательное пространство: торговый центр, "пляж" с песком, речка, зоны отдыха - всё это в условиях сурового климата Астаны.

Среди интересных зданий - Две башни "Темир Жолы" (Казахстанские железные дороги), центры которых смещены относительно друг друга. Центральный концертный зал "Цветок пустыни", сочетающий концертный зал, выставочные залы, кинотеатры, рестораны. Конгресс-центр ЭКСПО - сферическое здание диаметром 80 м, где есть музей современных технологий, смотровая площадка, реализуются образовательные программы для детей. Отметим и отдельные здания "Астана Опера" и "Астана Балет", здание министерства финансов, "Транспорт Tower", бизнес-центр Marden, золотые башни Дома министерств, Astana Tower. Также это один из самых длинных жилых комплексов, растянутый на пару километров, и здание Государственного архива Астаны.

Это город контрастов - здесь очень жаркое лето и суровая зима. Астана - вторая самая холодная столица мира после монгольского Улан-Батора. Поэтому многие комплексы Астаны спроектированы с учетом экологических стандартов и энергоэффективности. Здания построены таким образом, чтобы минимизировать воздействие суровых климатических условий, холодных ветров и максимально использовать солнечную энергию.

Прогулки по казахстанской столице доставят множество удовольствия любителям современной городской архитектуры и поклонникам футуристического стиля.