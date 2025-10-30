Гигантский смерч в американском штате

Гигантский торнадо обрушился на городок Минден в штате Айова, разрушив дома и инфраструктуру.

Как передает Day.Az, по предварительным данным, несколько зданий полностью разрушены, а местные службы экстренной помощи продолжают спасательные работы.

Жители эвакуированы в безопасные районы, некоторые дороги перекрыты из-за обломков и повреждений. Местные власти просят граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям служб безопасности.