Гигантский смерч в американском штате - ВИДЕО
Гигантский торнадо обрушился на городок Минден в штате Айова, разрушив дома и инфраструктуру.
Как передает Day.Az, по предварительным данным, несколько зданий полностью разрушены, а местные службы экстренной помощи продолжают спасательные работы.
Жители эвакуированы в безопасные районы, некоторые дороги перекрыты из-за обломков и повреждений. Местные власти просят граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям служб безопасности.
