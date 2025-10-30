Нацгвардии США приказали готовиться к подавлению беспорядков

Пентагон распорядился о проведении обучения для тысяч военнослужащих Национальной гвардии, направленного на подготовку к ведению боевых действий в условиях гражданских беспорядков.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Washington Post.

В публикации говорится, что Министерство обороны США пересматривает планы использования сил быстрого реагирования Национальной гвардии, чтобы гарантировать их эффективность в оказании помощи федеральным, региональным и местным правоохранительным органам при подавлении гражданских беспорядков.

В рамках этой инициативы недавно сформированные силы быстрого реагирования в составе Национальной гвардии обеспечат подготовку более чем 23 500 военнослужащих к усмирению уличных протестов. Большинство штатов предоставят для этих целей по 500 человек, в то время как некоторые штаты выделят от 250 до 450 военнослужащих.

Предполагается, что программа учений будет завершена к 1 апреля 2026 года. Кроме того, из общего контингента будет выделена группа из 200 человек, которые пройдут специализированную подготовку по реагированию на ядерные угрозы и террористические акты.