Tesla начнет продавать автономные дома

Американская компания Tesla в следующем году начнет продажи доступных автономных домов площадью 76 квадратных метров по цене $7789.

Как передает Day.Az, об этом в соцсети X сообщил основатель компании Илон Маск, представив проект Tesla Tiny House.

Модульное жилье поставляется в готовом виде и не требует длительного строительства. Дом оборудован солнечными панелями, аккумуляторной системой хранения энергии и интеллектуальным управлением микроклиматом, что обеспечивает полную автономность от традиционных коммунальных сетей.

Внутреннее пространство включает гостиную, кухню, санузел и спальные зоны, что делает дом полноценным жилым помещением.

Проект позиционируется как решение проблемы нехватки доступного жилья в США. Однако эксперты отмечают, что конечная стоимость может оказаться выше заявленной из-за расходов на доставку, подключение и юридическое оформление. Также остаются вопросы о долговечности автономных систем при постоянной эксплуатации.

В июле Tesla открыла свой первый ресторан Diner & Drive-In в Голливуде. Это ретрофутуристическое заведение предлагает не только еду, но и зарядку для электромобилей Tesla.