Брата короля Британии лишили титула принца

Брат короля Великобритании принц Эндрю будет лишен титула "принц" и будет вынужден покинуть королевские апартаменты на территории Виндзорского замка.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном Букингемским дворцом.

"Его Величество [Карл III] сегодня начал официальную процедуру по лишению принца Эндрю права на формальное обращение, титул и почести", - сообщили в канцелярии главы государства. Там уточнили, что принцу Эндрю "официально вручено уведомление о прекращении аренды" резиденции Royal Lodge и что "он переедет в другое частное жилье".

По информации телеканала Sky News, отныне брат монарха будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Вещательная корпорация Би-би-си уточняет, что он переедет в королевское поместье Сандрингем в графстве Норфолк, а проживание ему будет оплачивать король из своих средств.

Ранее принц Эндрю заявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Однако он оставался принцем на том основании, что он - сын королевы Елизаветы II (1926-2022).