Выступление Президента Ильхама Алиева на встрече в формате "ШОС плюс" в городе Тяньцзинь Китайской Народной Республики является важным политическим заявлением, отражающим позицию Азербайджана на международной арене и политику стратегического партнерства.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

Он отметил, что азербайджано-китайские отношения развиваются быстрыми темпами. Это указывает на долгосрочный союз, основанный на тесном сотрудничестве не только в экономической, но и в политической и культурной сферах.

"Установление подобного партнерства с такой глобальной силой, как Китай, укрепляет международные позиции Азербайджана, создает возможности для выхода на альтернативные рынки и технологического сотрудничества. Азербайджан является важной транзитной страной в Среднем коридоре (Китай-Центральная Азия-Кавказ-Европа). При этом важное значение имеет развитие коридоров Восток-Запад и Север-Юг, расширение порта Алят и перспективы Зангезурского коридора", - сказал политолог.

A.Гараев отметил, что Азербайджан позиционирует себя не только энергетической страной, но и главным транспортно-логистическим центром Евразии. Он добавил, что Азербайджан поддерживает глобальные инициативы в области развития, безопасности и цивилизации, продвигаемые Китаем, а также инициативу глобального управления. Это показывает, что Азербайджан поддерживает многополярный мировой порядок и подход, основанный на международном праве.

По словам политолога, после Карабахской войны Азербайджан создал новые реалии в регионе и превратил их в платформы для транспортного и экономического сотрудничества.

"Особое внимание было уделено введению безвизового режима и расширению культурно-образовательных связей между Азербайджаном и Китаем. Это даст толчок развитию не только межправительственных отношений, но и взаимопонимания между народами. Все это демонстрирует, что Азербайджан является открытым для международного сотрудничества государством, предпринимающим стратегические шаги в соответствии с геополитическими реалиями, инициатором проектов в сферах транспорта и энергетики", - сказал он.

A.Гараев отметил, что встреча Президента Ильхама Алиева с исполнительным вице‑президентом Группы компаний PowerChina Group Си Иньфэнем во время визита в Китай также имеет особое значение. "На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в области "зеленой" энергии, охраны окружающей среды, управления водными ресурсами, очистки сточных вод, проектов в сфере электроэнергетики и "зеленого" водорода, строительства, производства оборудования. В то же время состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества по строительству солнечных и ветровых электростанций, интеграции "умных энергетических систем" и подготовке местных специалистов. Диалог с такими крупными компаниями, как PowerChina, в области "зеленой" энергии и инфраструктуры показывает, что взаимные интересы в стратегиях развития обеих стран совпадают. Все это важно как для укрепления отношений Азербайджана с Китаем, так и для эффективного продвижения интересов страны на международных платформах", - сказал политолог.

По его словам, встреча главы государства с председателем China National Chemical Engineering (CNCEC) является важным шагом для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в области нефтехимической промышленности. "Подчеркивание компанией CNCEC благоприятного инвестиционного климата в Азербайджане показывает, что наша страна привлекательна для иностранных инвестиций. Наряду с этим, рамочное соглашение, подписанное между SOCAR и Seven Ltd, имеет стратегическое значение с точки зрения реализации совместных проектов как в Азербайджане, так и в третьих странах и свидетельствует о дальнейшем углублении сотрудничества. Кроме того, в городе Тяньцзинь состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это отражает укрепление азербайджано-турецких связей в рамках стратегического союзничества и усиление региональной интеграции", - отметил он.

Политолог отметил, что совместные проекты в области энергетики и транспорта имеют большое значение, особенно с точки зрения доставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию, повышения энергетической безопасности и экономического развития в регионе. Железнодорожный проект Карс-Ыгдыр-Дильуджу и продолжающиеся инфраструктурные работы в Нахчыване свидетельствуют о географическом и экономическом расширении связей.

По его словам, в рамках саммита Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обсуждение процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, высокая оценка роли Турции в региональной стабильности важны для установления прочного мира и сотрудничества на Южном Кавказе.

"Продолжение положительной динамики, достигнутой на саммите в Вашингтоне, служит повышению регионального благополучия совместными усилиями стран региона и международных партнеров. В целом эти диалоги укрепляют взаимное сотрудничество, и рассматриваются как важные шаги к обеспечению мира и развития на Южном Кавказе.

Во время саммита глава государства также встретился с премьер-министром Пакистана Мохаммедом Шахбазом Шарифом. Эта встреча имеет большое значение с точки зрения дальнейшего укрепления азербайджано-пакистанских братских связей и расширения регионального сотрудничества. В то же время поддержка Пакистаном азербайджано-армянского мирного процесса показывает, что этот процесс поддерживается на международном уровне. А дискуссии о развитии экономических и торговых отношений свидетельствуют, что сотрудничество между двумя странами распространится на более широкие сферы и взаимная выгода возрастет. В целом эта встреча открывает новые возможности для развития стратегического партнерства между двумя дружественными странами", - отметил он.