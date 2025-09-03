Азербайджанский дзюдоист отстранен от участия в сборной

Накануне поездки молодежной сборной по дзюдо в Северную Македонию для участия в Кубке Европы произошел инцидент между членами сборной Тунджаем Шамилем и Асланом Коцоевым.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана (ФДА), в результате оба спортсмена были отстранены от соревнований, а расследованием занимается Дисциплинарный комитет федерации.

Комитет провел встречи со спортсменами, рассмотрел их письменные объяснения и имеющиеся факты (аудиозаписи). В то же время он дал оценку поведению спортсменов и принятым к ним наказаниям, а также предложениям руководства национальной сборной.

Комитет принял решение бессрочно отстранить Тунджая Шамиля от сборной Азербайджана за его действия, противоречащие Кодексу этики Международной федерации дзюдо, Кодексу этики Федерации дзюдо Азербайджана и ценностям дзюдо в целом, а также отстранить его от участия в международных соревнованиях и тренировочных сборах в составе национальной сборной.

Следует отметить, что Тунджай Шамиль неоднократно нарушал внутренние правила и ранее отстранялся от международных и местных соревнований.

Нравственность, терпение и дисциплина спортсмена имеют большое значение, и именно на этих ценностях формируется спортивный потенциал. ФДА подчеркнула, что и в дальнейшем будет верна своим основным принципам и кодексу чести дзюдо.