Трамп готов ввести Нацгвардию в Балтимор

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении направить Национальную гвардию в штат Балтимор для борьбы с преступностью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова передает телеканал CBS News.

Глава Белого дома назвал штат Балтимор "адской дырой".

"У нас есть на это право, потому что у меня есть обязанность защищать эту страну, это касается и Балтимора", - сказал Трамп.

До этого телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что США намерены мобилизовать 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Данные силы будут направлены для оказания помощи Министерству внутренней безопасности в 19 штатах с целью противодействия преступности и нелегальной миграции.

В список штатов, где будет развернуто подкрепление Нацгвардии, входят: Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджия, Айдахо, Индиана, Айова, Луизиана, Небраска, Невада, Нью-Мексико, Огайо, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Техас, Юта, Вирджиния и Вайоминг.