Польша обратилась к США с просьбой о приглашении в G20

Польша официально обратилась к США с просьбой предоставить ей приглашение на саммит G20 в 2026 году, когда Америка будет председательствовать в организации.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции в Майами, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Как отметил глава польской дипломатии, основанием для запроса стал выход страны в "клуб триллионных экономик" - государств с ВВП более $1 трлн. Ранее Сикорский заявлял о планах Польши вступить в G20 до 2030 года.

При этом в апреле премьер-министр Польши Дональд Туск опасался, что введение США новых тарифов предварительно снизит темпы роста ВВП Польши на 0,4%.

G20 (Группа двадцати) была создана в декабре 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств. В организацию входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония) и два союза - Европейский и Африканский. Группа не имеет постоянного членства и работает на основе приглашений.