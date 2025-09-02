В Японии угроза оползней нависла почти над 50 тысячами человек

Почти 50 тысяч жителей японского города Акита, расположенного на севере острова Хонсю, получили рекомендации эвакуироваться из-за угрозы оползней. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящее время опасность возникновения из-за сильных дождей оползней оценивается по четвертому уровню пятибалльной шкалы. В связи с этим городские власти призвали 46045 человек, проживающих в 23 158 домохозяйствах, отправиться в специальные эвакуационные центры.

Кроме того, распоряжение об эвакуации получили более 3000 жителей городов Годзёмэ и Носиро.

По прогнозам синоптиков, ливни в префектуре Акита будут продолжаться.