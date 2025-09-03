Трамп допустил смену позиции по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что страна может занять "другую позицию" по конфликту на Украине в случае отсутствия прогресса.

Как передает Day.Az, он высказался об этом во время выступления в Белом доме.

Американский лидер отметил, что провел "очень хорошую встречу" с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. "Посмотрим, приведет ли она к чему-то. Если нет, то мы займем иную позицию", - заявил Трамп, не уточнив, какого рода изменения имеет в виду.