Состоялся пятый раунд политконсультаций между Азербайджаном и Бразилией

1 сентября заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов совершил визит в Федеративную Республику Бразилия.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в МИД.

Отмечается, что в ходе визита в город Бразилиа состоялся очередной - пятый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Бразилии.

Делегацию с азербайджанской стороны возглавлял заместитель министра Эльнур Мамедов, с бразильской - первый заместитель министра иностранных дел Мария Лаура де Роша.

В ходе консультаций состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития связей между двумя странами в политической, экономической, энергетической, транспортной, образовательной, туристической, культурной и гуманитарной сферах, была выражена взаимная поддержка созданию договорно-правовой базы в этих областях.

Противоположная сторона поздравила с историческими договоренностями, достигнутыми в ходе Вашингтонского саммита 8 августа текущего года.

В свою очередь, заместитель министра, говоря о мирной повестке дня между Азербайджаном и Арменией, также довел до внимания закрытие Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур Советом министров ОБСЕ 1 сентября.

В рамках визита заместитель министра был принят вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином. На встрече Ж. Алкмин с удовлетворением вспомнил свой визит в нашу страну в качестве главы бразильской делегации, которая принимала участие в СОР29 в ноябре прошлого года, и встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, отметив важность развития дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами. В этом контексте он пожелал успехов в работе по политическим консультациям, а также первому заседанию Совместной рабочей группы по торговому и инвестиционному сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Бразилия.

Выразив удовлетворение многосторонним сотрудничеством между двумя странами, особенно в формате "Тройка СОР", Ж. Алкмин высоко оценил вклад нашей страны в глобальную климатическую повестку. На встрече с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейра было также подчеркнуто, что политический диалог между нашими странами успешно развивается и наблюдается рост товарооборота. Отмечалось, что сотрудничество в многостороннем формате успешно продолжается.

В рамках встречи состоялась церемония подписания "Соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Бразилия в сфере образования".

Соглашение с азербайджанской стороны подписал посол Азербайджана в Бразилии Рашад Новруз, а с бразильской - министр иностранных дел Мауро Виейра.

В рамках визита заместитель министра Эльнур Мамедов дал интервью бразильскому государственному медиаагентству Empresa Brasil de Comunicaçao и частному телеканалу SBT.