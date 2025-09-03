Выяснилось, когда Apple выпустит первый складной iPad

По словам известного аналитика цепочек поставок Apple Минга-Чи Куо, компания Apple планирует выпустить свой первый складной iPad в 2028 году. Этому событию будет предшествовать запуск складного iPhone в 2026 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание MacRumors.

Многочисленные источники подтвердили, что первый складной iPhone от Apple появится в 2026 году и станет частью линейки iPhone 18. Сроки выпуска более крупного складного устройства ранее оставались предметом дискуссий.

Изначально предполагалось, что складной iPad или MacBook появится раньше iPhone, а слухи о датах выпуска варьировались от 2026 до 2028 года. Также оставалось неясным, будет ли это складной iPad или MacBook в новом форм-факторе, однако теперь, похоже, все данные о крупном складном устройстве относятся к одному и тому же продукту. По оценкам, складной iPad будет иметь экран размером от 18 до 20 дюймов в разложенном виде.

Куо также сообщил, что для обоих складных устройств - iPhone и iPad - Apple будет использовать ультратонкое защитное стекло. Поставщиком этого стекла станет компания Corning, а General Interface Solutions (GIS) будет отвечать за его резку, обработку углов, инспекцию, упаковку и отгрузку.

Аналитик прогнозирует, что в 2026 году Apple продаст от 8 до 10 миллионов складных iPhone, а в 2027 году этот показатель может вырасти до 25 миллионов. Продажи складного устройства с большим экраном, как ожидается, будут значительно ниже, поскольку Куо предполагает, что его цена будет "значительно выше", чем у складного iPhone.