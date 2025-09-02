Автомобиль въехал в толпу людей на фестивале в США

В результате наезда автомобиля на толпу на фестивале "Кипона" в Гаррисберге штата Пенсильвания пострадали трое человек, среди которых шестилетний мальчик и инвалид.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал ABC News.

"Были госпитализированы три человека <...> включая шестилетнего мальчика, который сейчас в критическом состоянии <...>. Двое других взрослых - мужчина из городского департамента дорожного строительства и женщина, которая была в инвалидном кресле во время инцидента, - находятся в стабильном состоянии", - говорится в публикации.

Инцидент произошел после завершения фестиваля. Тогда автомобиль въехал в огражденную территорию, где находилась толпа. На данный момент не ясно, был ли наезд случайным или умышленным. Водитель был задержан. По факту произошедшего полиция проводит расследование.

Фестиваль "Кипона", который проводится ежегодно в честь Дня труда в США, посвящен наследию коренных американцев. Он длится три дня и проходит в первую неделю сентября.