Вниманию водителей!

- На этой улице частично ограничат движение

В связи с проводимыми ремонтными работами на территории бакинского кольца "Азнефть" с 23:00 2 сентября движение транспорта на некоторых участках дорог будет частично ограничено.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Операционной компании "Городская трасса Баку".

Согласно информации, ограничений в движении транспорта в направлении Баилово и центра города не предусмотрено.

Отметим, что ограничения связаны с монтажными и инфраструктурными работами на центральных улицах и проспектах города в рамках подготовки к этапу "Формулы-1" - Гран-при Азербайджана 2025 года при поддержке Qatar Airways, который пройдёт с 19 по 21 сентября. Ограничения будут вводиться поэтапно.

Операционная компания "Городская трасса Баку" обратилась к водителям и пешеходам с просьбой использовать альтернативные маршруты и заранее поблагодарила жителей за понимание.