Число погибших в результате землетрясения в Афганистане выросло - ВИДЕО Число погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло 1414 человек. Как передает Day.Az, об этом заявил представитель правительства Талибана Забихулла Муджахид. По его словам, число пострадавших составило 3124 человека. "Более 5400 домов полностью разрушены", - подчеркнул он.
