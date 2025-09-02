https://news.day.az/world/1777835.html

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане выросло - ВИДЕО

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло 1414 человек. Как передает Day.Az, об этом заявил представитель правительства Талибана Забихулла Муджахид. По его словам, число пострадавших составило 3124 человека. "Более 5400 домов полностью разрушены", - подчеркнул он.