Число погибших в результате землетрясения в Афганистане выросло

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло 1414 человек.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель правительства Талибана Забихулла Муджахид.

По его словам, число пострадавших составило 3124 человека.

"Более 5400 домов полностью разрушены", - подчеркнул он.