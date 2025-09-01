Иран поддерживает мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Иран поддерживает соглашение между Азербайджаном и Арменией в направлении укрепления мира и стабильности в регионе.

Как сообщает Day.Az, об этом Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил сегодня во время встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

По его словам, Иран также выступает против любого вмешательства извне в дела региона Южного Кавказа.

Пезешкиан заявил, что на этой основе Иран стремится развивать и укреплять отношения с соседними странами.

"Для увеличения товарооборота между Ираном и Турцией необходимо упростить банковское и таможенное сотрудничество между двумя странами. Иран готов содействовать ускорению процесса улучшения отношений между двумя странами и устранению возможных препятствий на пути развития сотрудничества", - отметил он.

Президент заявил, что Иран готов вести переговоры с США на основе официального признания ядерного права страны. По его словам, "европейская тройка" не имеет права применять механизм "snapback", предусматривающий возобновление санкций Совета Безопасности ООН против Ирана. Применение этого механизма нанесёт ущерб двусторонним переговорам и двусторонним отношениям.

На встрече Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Иран имеет законное право на мирную ядерную деятельность. Введение механизма "snapback" не имеет смысла.

"Важно как можно скорее провести заседание совместной комиссии по сотрудничеству двух стран. С этой целью я посещу Иран", - отметил он.