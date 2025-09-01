Трамп провел 30% времени на посту президента за игрой в гольф

Президент США Дональд Трамп во время своего второго срока на посту главы государства 30% времени провел на полях для гольфа. Такие подсчеты сделал пул журналистов Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru".

Получается, что из 225 дней президентства он проводил на своих полях для гольфа 66 дней.

"Это означает, что с 20 января он играл в гольф на своих полях 29,3% своих дней", - говорится в сообщении пресс-пула.

В День труда, который отмечается в первый день сентября, Дональд Трамп не изменил своим привычкам и провел его на поле в своем гольф-клубе Trump National, расположенном вблизи города Стерлинг в штате Вирджиния.

В свой первый президентский срок глава Белого дома проводил на поле для гольфа 307 дней. По сообщениям американских СМИ, это обошлось налогоплательщикам в $150 млн c учетом расходов на перелеты и безопасность своего президента.