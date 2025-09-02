https://news.day.az/politics/1777724.html МИД Турции приветствовал ликвидацию Минского процесса Приветствуем решение Совета министров ОБСЕ от 1 сентября 2025 года о ликвидации Минского процесса и связанных с ним структур. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Турции.
МИД Турции приветствовал ликвидацию Минского процесса
Приветствуем решение Совета министров ОБСЕ от 1 сентября 2025 года о ликвидации Минского процесса и связанных с ним структур.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Турции.
"Это историческое решение, достигнутое благодаря совместным усилиям двух стран, стало важным аспектом мирного процесса между Азербайджаном и Арменией", - отмечается в заявлении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре