МИД Турции приветствовал ликвидацию Минского процесса

Приветствуем решение Совета министров ОБСЕ от 1 сентября 2025 года о ликвидации Минского процесса и связанных с ним структур.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

"Это историческое решение, достигнутое благодаря совместным усилиям двух стран, стало важным аспектом мирного процесса между Азербайджаном и Арменией", - отмечается в заявлении.