Жуниньо возвращается в "Карабах"

"Карабах", вышедший в основной этап Лиги чемпионов по футболу, завершил долгожданный трансфер нападающего.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo, агдамский клуб возвращает знакомого игрока.

Речь идет об Олавио Жуниньо. Переговоры сторон увенчались успехом.

29-летний нападающий вновь будет выступать за "Карабах". О его переходе может быть объявлено в ближайшие часы.

Бразильский нападающий, выступавший за "Карабах" с лета 2023 года, забил 42 гола в 81 матче. В Премьер-лиге он сыграл 48 матчей (23 гола), в Кубке страны - шесть (пять) и в еврокубках - 27 (14).

Отметим, что Жуниньо становился чемпионом и обладателем Кубка страны. В январе этого года нападающий был продан "Фламенго" за пять миллионов евро.