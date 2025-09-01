В Баку и Шамахы началась подготовка к фестивалю Насими

23-25 сентября на различных площадках Баку и Шамахы пройдет очередной "Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими", организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, мероприятие обещает запомниться изучением философского и литературного наследия азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, а также рядом мероприятий в области литературы и искусства.

Фестиваль охватит ряд культурных центров столицы, в том числе Центр Гейдара Алиева, Ичеришехер и храм Атешгях. В его программе предусмотрены международная конференция с участием ученых из разных стран, научные сессии, посвященные творчеству Насими, дискуссии, выставки, показы спектаклей, литературно-художественный вечер, музыкальные презентации.

24 сентября фестиваль продолжится в Шамахы и впервые пройдет в комплексе Nəsimi Bağları. Здесь с участием известных ханенде, вокалистов и чтецов будет представлена художественная программа, посвященная творчеству Насими, включая балет, Мультидисциплинарный фестиваль искусств под открытым небом, мастер-классы и концерт.

Участники фестиваля также смогут ознакомиться с выполненной в современном стиле гигантской статуей выдающегося азербайджанского поэта Имадеддина Насими на территории комплекса.

Проводимый с 2018 года традиционный фестиваль Насими направлен на содействие творческому диалогу между культурами и поколениями. Он также служит площадкой для представителей современного искусства, позволяющей им прикоснуться к богатому наследию Насими и наладить связь между традиционными и современными художественными практиками.