На этой территории будут перебои в электроснабжении

В ряде сел Исмаиллинского района будут перебои в электроснабжении.
Как передает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", в связи с работами по усилению на 110-кВ воздушной линии "Габала-1" с 09:00 до 17:00 в селах Буйнуз, Истису, Галаджик, Сумагаллы, Топчу, а также в ряде объектов предпринимательства в Исмаиллинском районе возникнут ограничения в подаче электроэнергии.
После завершения работ указанные населенные пункты будут обеспечены более качественной электроэнергией.
