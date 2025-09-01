Венгрия и Сербия ускорят процесс строительства нефтепровода

Венгрия и Сербия договорились ускорить совместное строительство нефтепровода между двумя странами.

Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в сети "X".

По его словам, строительство венгерского участка трубопровода протяжённостью 190 километров будет завершено к концу 2027 года.