Венгрия и Сербия ускорят процесс строительства нефтепровода
Венгрия и Сербия договорились ускорить совместное строительство нефтепровода между двумя странами.
Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в сети "X".
По его словам, строительство венгерского участка трубопровода протяжённостью 190 километров будет завершено к концу 2027 года.
